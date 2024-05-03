TFF'den imza sayısıyla ilgili yeni açıklama

Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:36

Güncelleme: 03.05.2024 - 14:36

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul için 136 imza toplandığına dair açıklamasına cevap verdi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Kanunla kurulmuş, özerk bir kurum olan Türkiye Futbol Federasyonu; kuruluş kanunu, ana statüsü, talimatı ve yönetmelikleri doğrultusunda yönetilen FIFA ve UEFA 'ya bağlı uluslararası resmi bir kurumdur. Kendisine noter yoluyla ulaştırılan ve geri çekilen tüm imzalar kayda alınmaktadır.

Bu bağlamda 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak seçimli mali genel kurul tarihinin öne çekilmesi talebiyle noter yoluyla bugüne kadar ulaştırılan imza sayısı 109, yine noter yolu ile imzasını çektiğini beyan eden kulüp sayısı 13, yetkisiz kişilerin imzaladığı geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç olarak geçerli imza sayısı 94'tür.

Ayrıca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 1. Lig Kulüpler Birliği, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği birbirlerinden bağımsız üç ayrı kurumdur. Hiçbir birlik başkanı diğer birlikler adına karar verici ve sözcü olmadığı gibi, bu birliklere üye tüm kulüpler tarafından yetkilendirilmemiş hiçbir kulüp başkanı da tüm profesyonel kulüpler adına karar verici, temsilci ya da sözcü değildir. Bir kulüp başkanının 136 imza topladık beyanının gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gibi bu beyan kendisini bağlar.

Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve dezenformasyona engel olmak için, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bilgilendirilme yapılmaya devam edileceğinden Türk Futbol Kamuoyunun şüphesi olmasın."

NE OLMUŞTU?

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullanılmıştı;

"Federasyon Başkanı ilk demecinde imzaların 50-60, ikinci demecinde 80 olduğunu, yeterli imza toplansa bile 60 günlük sürenin geçmemesinden dolayı genel kurulun 18 Temmuz'dan önce yapılamayacağı iddia etti. Bugün tarihiyle ilk kez açıklıyoruz, imza sayımız 136'yı bulmuş durumda. İmzaların tamamı delegeler tarafından noterle gönderilmiştir. Olağanüstü genel kurul için yeterli sayı aşılmış durumdadır. Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamaları mesnetsizdir. Bu sayı devamlı artmaktadır. Yakın zamanda 150-200'ü bulacaktır. Genel kurulun 60 gündün önce olamayacağı iddiası da doğru değil. Statünün 29. maddesinde 'Yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde genel kurul yapılır.' ibaresinde 30 gün en geç olarak belirtilmiştir. Genel kurul ile ilan tarihi arasında zorunlu 15 günlük süre genel kurulun yapılması için yeterlidir. İki genel kurulu işin içine katarsak toplam 30 gün, delegelerin toplanma süresi 7 gün olduğunu düşünürsek toplamda 37 gün yapar. Üç gün de hazırlık süresi verelim haziranın ilk haftası bu seçim yapılır. İyi niyetli bir federasyon başkanı istese bu seçimi haziranın ilk haftasına yetiştirir."