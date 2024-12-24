TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:04

TFF, ülkesinde safra kesesi operasyonu geçiren Jose Mourinho'ya "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #TFF #jose mourinho #fenerbahçe

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