TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
TFF, ülkesinde safra kesesi operasyonu geçiren Jose Mourinho'ya "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkesi Portekiz'de safra kesesi operasyonu geçiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #TFF #jose mourinho #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası tutuklama!
- Anadolu Efes'ten Merkezefendi'ye 33 sayı fark!
- Portekiz Ligi'nde yeni lider Benfica
- PSG'den Isak'a 100 milyon Euro!
- Piatek, yılı zirvede tamamladı!
- TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı!
- Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi
- Adana Demirspor, 2. galibiyetini aldı!
- 4 gollü maçta Başakşehir ve Kasımpaşa yenişemedi
- Arda Güler, La Liga'da ayın futbolcusu seçildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- ABD’nin Colani’den beş talebi
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- Özel: Hepimizin vicdanlarını sızlattı
- Kuzey Altuğ'dan korkutan haber! Çağla Şıkel paylaştı
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'