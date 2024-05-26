TFF'den kritik maçlara yabancı VAR!

Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak son mücadelelerde görev yapacak VAR hakemleri duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 12:21
TFF'den kritik maçlara yabancı VAR!
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38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.

Ligde kalma ve şampiyonluk maçlarını yakından ilgilendiren maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde;

Fenerbahçe - İstanbulspor

Orta hakem: Volkan Bayarslan

VAR: Marco Di Bello

Konyaspor - Galatasaray

Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

VAR: Pol van Boekel

Pendikspor - Gaziantep FK

Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Helder Malheiro

Trabzonspor - Ankaragücü

Orta hakem: Atilla Karaoğlan

VAR: Claudio Pereira

Hatayspor - Rizespor

Orta hakem: Abdulkadir Bitigen

VAR: Johann Pfeifer

Kasımpaşa - Beşiktaş

Orta hakem: Bahattin Şimşek

VAR: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Başakşehir

Orta hakem: Burak Şeker

VAR: Bülent Birincioğlu


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