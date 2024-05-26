TFF'den kritik maçlara yabancı VAR!
Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak son mücadelelerde görev yapacak VAR hakemleri duyuruldu.
38. ve son haftası oynanacak olan Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçlarında görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.
Ligde kalma ve şampiyonluk maçlarını yakından ilgilendiren maçlarda görev yapacak VAR hakemleri şu şekilde;
Fenerbahçe - İstanbulspor
Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Marco Di Bello
Konyaspor - Galatasaray
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Pol van Boekel
Pendikspor - Gaziantep FK
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Helder Malheiro
Trabzonspor - Ankaragücü
Orta hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Claudio Pereira
Hatayspor - Rizespor
Orta hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Johann Pfeifer
Kasımpaşa - Beşiktaş
Orta hakem: Bahattin Şimşek
VAR: Ümit Öztürk
Adana Demirspor - Başakşehir
Orta hakem: Burak Şeker
VAR: Bülent Birincioğlu
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