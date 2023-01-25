TFF'den Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda zemin incelemesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, zeminde yaşanan problemler nedeniyle tartışma konusu olan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.
Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maç öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde inceleme gerçekleştirildi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim zemin denetçisi Erhan Akbağ, stadyumu inceledi. Zemindeki çimleri kontrol eden Akbağ, bazı ölçümler gerçekleştirdi.
İnceleme sırasında Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ile bazı kulüp yetkilileri de hazır bulundu.
TFF'nin Sivasspor-Adana Demirspor maçının Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı ile ilgili kararını kulübe bildireceği belirtildi.
ÇİMLERE SUNİ GÜNEŞ IŞIĞI VERİLİYOR
Bu arada stadyum çimlerinin bakımı için özel cihaz kullanıyor. Stadyumun çimlerinin istenilen kalitede olması suni güneş ışığı uygulamasıyla bakım yapılıyor. Çimlere özel bir cihazla her gün ultraviyole ışığı veriliyor.
Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'de RGH Enertük Enerji Stadyumu'nda oynamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- MHP tavrını sertleştiriyor
- HaberTürk o haberin ham görüntülerini paylaştı
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- İstanbul'a kar yağışı için net tarih verildi
- İsveç’te profesyonel bir provokatör: Paludan