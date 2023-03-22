‘TFF'den Tarkan’a yasak’ iddiası!
Bu yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nin final karşılaşması dolayısıyla, UEFA temsilcilerinin karşılaşma öncesinde Megastar Tarkan'ın konser vermesini istediği ancak TFF'nin bu öneriyi reddettiği iddia edildi.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi finali bu yıl İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.10 Haziran’da oynanacak karşılaşma ile İstanbul 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin takip edeceği karşılaşma öncesinde hangi sanatçıların sahne alacağı şimdiden merak konusu olurken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
TFF TARKAN'I YASAKLADI
Fotospor'da yer alan habere göre; UEFA ile TFF dev final öncesinde yapılacak şovlar hakkında bir takım temaslarda bulunarak finalde hangi şovların ve hangi konserlerin yapılacağına dair fikir alışverişi gerçekleştirdi.
UEFA temsilcileri finalin İstanbul'da olması nedeniyle karşılaşma öncesinde bir Türk şarkıcının konser vermesini istedi. UEFA'nın dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan'ı işaret ettiğini öne sürüldü.
SİYASİ PAYLAŞIMLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Ancak TFF, son dönemde siyasi paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tarkan'ı Şampiyonlar Ligi finalinde sahneye çıkarmak gibi bir niyetinin olmadığını UEFA'ya iletti. TFF'nin tarihi finalde Nijeryalı şarkıcı Borna Boy’u sahneye çıkartmayı amaçladığı öne sürüldü.
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