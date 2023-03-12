Tarkan: Altın Madalyon filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tarkan: Altın Madalyon filmi nerede çekildi?
1973 yılında vizyona giren Tarkan: Altın Madalyon filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Tarkan: Altın Madalyon filminin konusu ne? Tarkan: Altın Madalyon filminin oyuncuları kim? Tarkan: Altın Madalyon filmi nerede çekildi? Tarkan: Altın Madalyon filminin IMDb puanı kaç?
Tarkan: Altın Madalyon, yönetmenliğini üstlenen Mehmet Aslan'ın, senaristliğinde Sezgin Burak ve Sadık Şendil'le birlikte çalıştığı, 1973 yapımlı bir macera filmidir.
TARKAN: ALTIN MADALYON FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Karadeniz'in kuzeyi üzerinden gelen Avrupa Hunları'nın başbuğu Attila'nın Avrupa'nın büyük bölümünü fethettiği günlerde geçmektedir. Tanrının Kırbacı adıyla tanınan Avrupa Hun İmparatoru Attila akıncılarının önünde Batı Avrupayı istila ediyor, krallıklar deviriyor, ülkeler fethediyordu. Güçlü Hun başbuğunun önünde dize gelip kılıcını teslim edenlerden biri de Batı Vandal kralıdır. Attila ona ülkesini ve tacını bağışlarken kralın genç ve güzel kızı Honoriyayı görür. İmparatorlukları titreten yüce kahraman bu saf ve masum güzelliğe ilgisiz kalamaz, ona aşık olur. Attila'yı dize getiren bu büyük aşk Honoriya'nın kalbinde de yerini bulur. Hayatlarında bir daha sevemeyecekleri kadar severler. Fakat ayrılmaları gerekir. Çünkü büyük akıncı Attila, ülkesine ülkeler katmak için büyük fethine devam etmeli, savaşmalıdır. Attila ayrılırken Honoriyaya bir altın madalyon verir ve "dünyanın neresinde olursam olayım bana bu madalyonu gönderdiğin anda koşup sana geleceğim" diye and eder.
TARKAN: ALTIN MADALYON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kartal Tibet
Pakize Suda
Kamran Usluer
Zeki Alasya
Eva Bender
Halit Akçatepe
TARKAN: ALTIN MADALYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimlerinin, İstanbul’un farklı noktalarında ve ilçelerinde çekilmesiyle birlikte, kale sahnelerinin çekimleri Rumeli Hisarı’nda gerçekleştirildi.
TARKAN: ALTIN MADALYON FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Tarkan: Altın Madalyon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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