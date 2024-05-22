TFF 1. Lig ekibi satılıyor!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün satış sürecine ilişkin açıklama yaptı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:22
TFF 1. Lig ekibi satılıyor!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün iş insanı Ergin Göleli'ye satışına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim adına Adanaspor'un geleceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapma gereksinimi duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, iş adamı Ergin Göleli ile Adanaspor'un satışıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır. Bu süreçte, kulübümüzün menfaatleri ve geleceği her zaman ön planda tutulacak olup, tüm görüşmeler şeffaf bir şekilde yürütülecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşecek olan bu süreçle ilgili gelişmeler düzenli olarak paylaşılacaktır. Adanaspor yönetimi olarak, desteklerinizin ve anlayışınızın bu önemli süreçte bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isteriz."


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