TFF'den Ümit Birol için başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, eski A Milli Futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren eski A Milli Futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1'i A Millî, 6’sı Olimpik Millî olmak üzere toplam 7 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol; Samsunspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanel, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhum Ümit Birol’a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıcın başına gelmeyen kalmadı
- İstanbul anketinde çarpıcı sonuçlar
- Para işiyle memleket işi birbirine karıştı
- Yargıtay'dan emsal ‘kira artış’ kararı
- 'Kokpitte namaz' kuralları yolda…
- Sigaraya büyük zam!
- Başpehlivan belli oldu!
- Türkiye'nin kuzeyini sağanak esir aldı!
- Muharrem İnce'den 'yerel seçim' kararı
- Kızılay'ın yeni başkanı 'seçildi'!