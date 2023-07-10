TFF'den Ümit Birol için başsağlığı mesajı

Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:39

Güncelleme: 10.07.2023 - 14:39

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren eski A Milli Futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1'i A Millî, 6’sı Olimpik Millî olmak üzere toplam 7 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol; Samsunspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanel, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhum Ümit Birol’a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."