TFF'den Ümit Birol için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, eski A Milli Futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 14:39
TFF'den Ümit Birol için başsağlığı mesajı
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren eski A Milli Futbolcu Ümit Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski futbolcusu Ümit Birol’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1'i A Millî, 6’sı Olimpik Millî olmak üzere toplam 7 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı giyen Ümit Birol; Samsunspor, Altay, Fenerbahçe, Kocaelispor, Çanakkale Dardanel, Adana Demirspor ve Eskişehirspor kulüplerinde forma giymiş, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak da hizmet vermişti. Merhum Ümit Birol’a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."


TFF türkiye futbol federasyonu futbol Futbolcu

İlgili Haberler

TFF'den MHK Başkanı Lale Orta kararı!

TFF'den MHK Başkanı Lale Orta kararı!
Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Güler yanıtı

Fenerbahçe'den TFF'ye Arda Güler yanıtı
Son dakika: TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı

Son dakika: TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı

En Çok Okunan Haberler