TFF'den yabancı kuralı hakkında son karar!

13 Eylül 2022 Salı, 13:41

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Yabancı kuralının değişeceği yönündeki haberlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aldıkları kararı paylaştı.

"YABANCI KURALI 8+3 ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK"

Habertürk'e konuşan Büyükekşi, kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti. Büyükekşi, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

SEZON SONUNA KADAR DEVAM

Mevcut kuralda takımlar ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Önceki günlerde Kulüpler Birliği, TFF'ye yapılan silahlı saldırı sebebiyle geçmiş olsun ziyaretine gitmiş ve bu konunun tartışıldığı gündeme gelmişti.