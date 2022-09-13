TFF'den yabancı kuralı hakkında son karar!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı ile açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, yabancı sınırı kuralında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Yabancı kuralının değişeceği yönündeki haberlerin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aldıkları kararı paylaştı.
"YABANCI KURALI 8+3 ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK"
Habertürk'e konuşan Büyükekşi, kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti. Büyükekşi, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.
SEZON SONUNA KADAR DEVAM
Mevcut kuralda takımlar ilk 11'de 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Önceki günlerde Kulüpler Birliği, TFF'ye yapılan silahlı saldırı sebebiyle geçmiş olsun ziyaretine gitmiş ve bu konunun tartışıldığı gündeme gelmişti.
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