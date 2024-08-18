TFF'den yaşanan olaylar sonrası ilk açıklama: 'Ali Koç'un talimatlara aykırı davranışını doğru bulmuyoruz'
Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uğradığı saldırı hakkında açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır.
"BAŞKANIN YAPTIĞINI KABUL ETMİYORUZ"
Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz.
"GEÇMİŞ OLSUN"
Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz.
Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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