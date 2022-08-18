TFF'den Yasin Kol için flaş karar!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Murat Ilgaz, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı hakemi Yasin Kol'un bir süre dinlendirileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Murat Ilgaz, Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı hakemi Yasin Kol'un bir süre dinlendirileceğini söyledi.
MHK Başkanvekili Murat Ilgaz yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz 2 haftada bazı minör hatalarla elbette karşılaştık. Özellikle sarı kartların çok kolay çıktığını ve bu kolay çıkan sarı kartların da devamında sorunlar yarattığını tespit ettik. Aynı zamanda hakemlere çok fazla taciz var" dedi.
Sarı kartlarla ilgili hakemleri uyardıklarını söyleyen Ilgaz, "Bir tane maçta ilk sarı kartın ucuz çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Hakemlere her zaman sarı kartların ellerinde patlayabilecek bir bomba gibi olduğunu söyleriz" açıklamasını yaptı.
"YASİN KOL'UN GÖZLEMCİ RAPORLARI TATMİN EDİCİ DEĞİL"
Hakemlere karşı oyuncuların farklı tutumalrının olduğunu söyleyen Ilgaz, "Aynı futbolcular, Avrupa'da daha değişik tutumdayken, Türkiye'de daha değişik tutumda oluyorlar. Biz bunu ilk 2 haftada tespit ettik. Mobbing konusunda hakemlerin daha yaptırımı güçlü davranmasını istedik" ifadelerini kullandı.
Yasin Kol'un dinlendirileceğini söyleyen Murat Ilgaz, "Çok fazla sarı kart gösteriliyor, bu sabah hakemleri uyardık. Yasin Kol'un gözlemci raporları tatmin edici değil! Bir süre dinlenecek ve sırası geldiğinde maç alacak" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
- Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
- Seçimler Bozdağ’ın kardeşine emanet
- Trafikte yeni kurallar; artık izin yok
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- Son nokta konuldu, bir tarih öne çıkıyor
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Sahneye atlayan genç gözaltına alınmış
- 'Erdoğan dönemi biterse...'
- CHP'den, iktidara 'normalleşme' adımı tepkisi
- İstanbul'da İYİ Partililere saldırı