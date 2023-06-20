TFF'nin darphanesi PFDK!

Yayınlanma: 20.06.2023 - 16:16

Güncelleme: 20.06.2023 - 16:16

PFDK, Spor Toto Süper Lig'de disiplin talimatlarına aykırı davranan 19 takıma, 34 milyon 543 bin 750 TL, Spor Toto 1'inci Lig'de 19 takıma 6 milyon 700 bin TL, 2'nci Lig'de yer alan 39 takımdan 38'ine 5 milyon 519 bin TL, 3'üncü Lig'de yer alan 51 takımdan 49'una 2 milyon 954 bin 600 TL ceza keserek rekor kırdı.

Türk futbol tarihinin ceza rekorunun kırıldığı sezonda başkanlar, yöneticiler, idareciler, teknik direktörler, antrenörler, doktorlar, masörler, stat görevlileri, futbolcular, seyirciler, kulüp basını PFDK cezalarından nasiplerini aldı. Şampiyon takımlar arasında yer alan Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un ceza listesinde ilk üçe giremediği 2022-2023 sezonunda, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Mehmet Sağlam ve yönetim kurulu, 10 ayda gerçekleştirdikleri 68 disiplin toplantısında Spor Toto Süper Lig kulüplerine farklı disiplin suçlarından 332 kez ceza kesti.

SÜPER LİG TAKIMLARININ CEZA AYRINTILARI

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda ceza lideri Fenerbahçe, 13 kez disiplin talimatlarına aykırılıktan 54 ceza yedi. Sarı-lacivertli kulüpte, Başkan Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 300 bin TL ceza kesilirken, teknik direktör Jorge Jesus, hakeme hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 156 bin TL ile cezalandırıldı. Teknik direktör ve futbolcuların basın toplantısına katılmaması sebebiyle 225 bin TL, yazılı, görsel ve sosyal medyada açıklamadan 700 bin TL. Çirkin ve kötü tezahürattan 2 milyon 160 bin TL. Merdiven boşlukları ihlalinden 625 bin TL. Taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 826 bin TL. Sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamalardan 420 bin TL. Müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 126 bin TL. Takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 42 bin TL. Rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareket sebebiyle 8 bin 700 TL. Stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 200 bin TL. Yayıncı kuruluşa yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketten ise 104 bin TL ceza kesildi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig 2022-2023 sezonunda toplam 5 milyon 892 bin 700 TL ile cezalarda liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'nin ardından ise ikinci sırada Beşiktaş yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise 9 farklı ihlalinden 42 ceza ile karşılaştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 166 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, teknik direktör Şenol Güneş'e sportmenliğe aykırı açıklamalardan 104 bin TL ceza kesildi. Siyah-beyazlılar, çirkin ve kötü tezahürattan 2 milyon 440 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 882 bin TL, yazılı, görsel ve sosyal medyada sportmenliğe aykırı açıklamalardan 1 milyon 20 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 18 bin TL, sahaya ve rakip takıma yönelik madeni para, bardak su ve plastik çakmak atmaktan 112 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 337 bin 500 TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 200 bin TL ceza ile karşılaştı. Beşiktaş'a bu sezon toplamda 5 milyon 280 bin TL ceza kesildi.

Üçüncü sırada yer alan MKE Ankaragücü, 10 farklı disiplin kuralına uymamaktan 43 kez ceza aldı. Başkent ekibine verilen cezalar şöyle: Başkan Faruk Koca'ya sportmenliğe aykırı açıklamaları yüzünden 152 bin TL, Teknik direktör Tolunay Kafkas'a hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 26 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan 1 Milyon 215 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 1 milyon TL, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 102 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 1 milyon 250 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 1 milyon 950 bin TL, yazılı, görsel ve sosyal medyada açıklamalarından 190 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 42 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 13 bin TL. MKE Ankaragücü'ne bu sezon toplamda 4 milyon 604 bin TL cezai işlem uygulandı.

Ligi liderlik koltuğunda bitirerek 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, 8 farklı disiplin suçu işlerken tahtada 46 ceza ile 4'üncü sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılara verilen cezalar şöyle: Başkan Dursun Özbek sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı için 370 bin TL, teknik direktör Okan Buruk sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamalardan 1 milyon 255 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 862 bin 500 TL, yazılı, görsel ve sosyal medyada sportmenliğe aykırı açıklamalardan 1 milyon 350 bin TL, yasak alanda yayıncı kuruluş haricindeki kuruluşlara röportajdan 150 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 21 bin TL. Sarı-kırmızılılara toplamda 4 milyon 8 bin TL ceza kesildi.

Kayserispor ise sıralamada 5'incilik koltuğuna oturdu. 8 farklı kural ihlalinden 28 ceza alan Kayserispor'a verilen cezalar şu şekilde: Başkan Ali Çamlı'ya müsabaka hakemlerine yönelik hakaretten 300 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 1 milyon 656 bin TL, taraftarın neden olduğu saha olaylarından 812 bin TL, yazılı, görsel medya ve sosyal medyada açıklamadan 100 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 21 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan 210 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 137 bin TL. Sarı-kırmızı ekibe toplamda 3 milyon 236 bin TL ceza verildi.

Trabzonspor, 3 farklı disiplin suçundan 22 ceza ile 6'ncı sırada yer aldı. Bordo-mavililere uygulanan cezalar şöyle: çirkin ve kötü tezahürattan 1 milyon 410 bin TL, taraftarın neden olduğu saha olaylarından 1 milyon 62 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 112 bin 500 TL. Trabzonspor'a toplamda 2 milyon 584 bin TL ceza kesildi.

Konyaspor 6 farklı disiplin ihlalinden 20 ceza ile 7'nci sırada yer aldı. Konyaspor'a verilen cezalar şu şekilde: Başkan Fatih Özgökçen'e sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 100 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 448 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 77 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 425 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 750 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 36 bin TL, yazılı, görsel medya ve sosyal medyada açıklamasından 200 bin TL. Yeşil-beyazlılara toplamda 2 milyon 36 bin TL cezai işlem uygulandı.

Adana Demirspor listede 8'nci sırada yer alırken 7 kural ihlalinden 27 ceza aldı. Adana Demirspor'a verilen cezalar şöyle: Başkan Murat Sancak'a sportmenliğe aykırı açıklamaları ve müsabaka hakemine yönelik hakaretlerden 246 bin TL, teknik direktör Vıncenzo Montella'ya hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 26 bin TL, taraftarın neden olduğu saha olaylarından 574 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan 210 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 69 bin 500 TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 100 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 287 bin 500 TL. Mavi-lacivertlilere toplamda 1 milyon 513 bin TL ceza kesildi.

Ümraniyespor, 7 farklı kural ihlalinden 10 cezayla 9'uncu sırada yer aldı. Ümraniyespor'a verilen cezalar şu şekilde: Teknik direktör Recep Uçar'a hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 26 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 26 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan 525 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 18 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 43 bin 350 TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 56 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 18 bin TL. Kırmızı-beyazlılar toplamda 712 bin 350 TL ceza yedi.

Antalyaspor, 7 kural ihlalinden 9 cezayla 10'uncu sırada kendine yer buldu. Antalyaspor'a verilen cezalar şöyle: Başkan Sabri Gülel'e sportmenlik dışı açıklamalardan 100 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 168 bin TL, yazılı, görsel medya ve sosyal medyada açıklamalarından 100 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 17 bin 350 TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 52 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 50 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 200 bin TL. Kırmızı-beyazlı ekibe toplamda 687 bin 350 TL ceza kesildi.

Kasımpaşa, 5 farklı ihlalden 10 ceza ile 11'inci sırada yer aldı. Kasımpaşa'ya verilen cezalar şu şekilde: stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 200 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan 275 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 17 bin 500 TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 132 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 56 bin TL. Lacivert-beyazlılara toplamda 680 bin 500 TL ceza uygulandı.

Giresunspor, 5 kural ihlalinden 11 ceza ile 12'nci sırada yer aldı. Giresunspor'a verilen cezalar şöyle: taraftarının saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürattan 348 bin TL, profesyonel takım antrenörü bulundurmamaktan 125 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 52 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 50 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 100 bin TL Yeşil-beyazlı ekibe toplamda 675 bin TL cezai işlem uygulandı.

Başakşehir, 6 farklı kural ihlalinden 5 ceza ile 13'üncü sırada kendine yer buldu. Başakşehir'e verilen cezalar şöyle: teknik direktör Emre Belözoğlu'na hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hakaretten 87 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 45 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 56 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 17 bin 500 TL, profesyonel takım kaleci antrenörü bulundurmamaktan 250 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 91 bin TL. Turuncu-lacivertli ekibe toplamda 546 bin 500 TL ceza kesildi.

Fatih Karagümrük, 4 farklı kural ihlalinden 6 ceza alarak ceza tahtasında 14'üncü sırada yer aldı. Fatih Karagümrük'e verilen cezalar şu şekilde: Başkan Süleyman Hurma'ya VAR hakemine yönelik hakaretten 42 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan 275 bin TL. yayın talimatının 9/3. ve 9/7. maddelerine uymamaktan 150 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 56 bin TL. Kırmızı-siyahlılara toplamda 523 bin TL ceza verildi.

Gaziantep FK, 3 farklı ihlalden 5 ceza ile 15'inci sırada yer aldı. Gaziantep FK'ya verilen cezalar şu şekilde: taraftarının neden olduğu saha olaylarından 196 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından 200 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 50 bin TL. Gaziantep FK'ya toplamda 446 bin TL ceza kesildi.

Hatayspor, 6 farklı ihlalden 7 ceza ile 16'ncı sırada yer aldı. Hatayspor'a verilen cezalar şöyle: merdiven boşlukları ihlalinden 137 bin 500 TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 56 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 17 bin 350 TL, akreditasyon kartını başkasına kullandırmaktan 130 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 18 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 26 bin TL. Bordo-beyazlılara toplamda 384 bin 850 TL cezai işlem uygulandı.

Sivasspor, 5 farklı ihlalden 9 ceza ile 17'nci sırada yer aldı. Sivasspor'a verilen cezalar şöyle: çirkin ve kötü tezahürattan 260 bin TL, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketten 17 bin 500 TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 36 bin 500 TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 32 bin TL, merdiven boşlukları ihlalinden 25 bin TL. Kırmızı-beyazlı ekibe toplamda 371 bin 500 TL ceza uygulandı.

Alanyaspor, 5 farklı kural ihlalinden 9 ceza ile 18'inci sırada yer aldı. Alanyaspor'a veriler cezalar şu şekilde: Başkan Hasan Çavuşoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 52 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 26 bin TL, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 52 bin TL, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 26 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olaylarından 112 bin TL. Alanyaspor'a toplamda 268 bin TL ceza verildi.

İstanbulspor, 2 farklı ihlalden 2 ceza alarak, listenin sonunda kendine yer buldu. İstanbulspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 24 bin TL, sportmenliğe aykırı hareketten ise 26 Bin TL, toplamda 50 bin TL ceza kesildi.