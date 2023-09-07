TFF'ye bildirildi... Süper Lig'den Suudi Arabistan'a transfer oldu

Yayınlanma: 07.09.2023 - 12:50

Güncelleme: 07.09.2023 - 12:50

Trabzonspor'da sezon başı kampına dahil edilmeyen Jorge Djaniny için dikkat çekici bir iddiada bulunuldu.

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh'in, Yeşil Burun Adalı oyuncu ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Haberde, Al-Fateh'in oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı da ifade edildi.

TFF'YE DJANINY BİLDİRİMİ

Deneyimli oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu.

Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Djaniny, bordo-mavili forma altında 94 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

Trabzonspor'dan TFF'ye yapılan bildirim şu şekilde: