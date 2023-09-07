TFF'ye bildirildi... Süper Lig'den Suudi Arabistan'a transfer oldu
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı futbolcusu Jorge Djaniny'nin Suudi Arabistan kulübü Al-Fateh'e transfer olduğu ileri sürüldü.
Trabzonspor'da sezon başı kampına dahil edilmeyen Jorge Djaniny için dikkat çekici bir iddiada bulunuldu.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh'in, Yeşil Burun Adalı oyuncu ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Haberde, Al-Fateh'in oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı da ifade edildi.
TFF'YE DJANINY BİLDİRİMİ
Deneyimli oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu.
Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Djaniny, bordo-mavili forma altında 94 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.
Trabzonspor'dan TFF'ye yapılan bildirim şu şekilde:
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