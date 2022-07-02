TFF'ye Rezerv Lig tepkisi!

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:25

Türkiye Futbol Federasyonu önceki günlerde resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022-23 sezonunda Rezerv Ligi'nin başlayacağını açıkladı. Ligin statüsünün de önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Nihat Özdemir döneminde kabul edilmeyen Rezerv Ligi projesine bazı Süper Lig kulüplerinin de katılmayacağı ortaya çıktı. 9 kulübün bu projede olmayacağı ifade edildi. TFF'nin bu tepkiler sonrası Rezerv Ligi ile ilgili nasıl bir statüyle açıklama yapacağı merak konusu oldu.

8-9 TAKIM İSTEMİYOR

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Rezerv Ligi ile ilgili tavrını net olarak açıkladı. Başkan Fatih Özgöçken, "Biz Konyaspor olarak Rezerv Ligi'ne kesinlikle karşıyız. Bence gerek olmayan bir proje. Takımlara ekstra bir masraf olacak. Bizim zaten bir pilot takımımız var. Oynatmadığımız oyuncularımızı bu takıma gönderiyoruz. Biz katılma zorunluluğunun olmamasını istedik. Zaten şu an Rezerv Ligi'ne katılmamayı düşünüyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 8-9 Süper Lig takımı bu Rezerv Ligi'ne karşı" ifadelerini kullandı.

YERLİ PİYASASI YÜKSEK

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar da bu projeye karşı çıktı. Başkan Aksar, "Biz Rezerv Ligi'ne katılmayacağız. Büyük takımlar için yapılmış bir durum. 26 kişilik kadroyu oluşturmak konusunda zaten zorlanıyoruz. Rezerv Ligi için kadroda 35 tane oyuncu bulundurmamız gerekiyor. Masraflar iki katına çıkacak. Yerli piyasası çok yüksek duruma geldi. Bizim gibi takımlar 4 büyük takımın kadroda düşünmedikleri oyuncuları tercih ediliyorlardı. Şimdi bunun önü kesilmiş oldu" diye konuştu.

4 TEMMUZ'DA ÇEKİLİYOR

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belli oldu. Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz saat 19.00'da, 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak.