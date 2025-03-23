Juventus'tan Kenan Yıldız için astronomik beklenti!

Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa büyük bir ekonomik kayıp yaşayacak. İtalyan devinin Kenan Yıldız'la birlikte birçok futbolcuyla yollarını ayırabileceği belirtilirken milli futbolcunun transferinden dev bir gelir bekleniyor.

Juventus'tan Kenan Yıldız için astronomik beklenti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:12

Serie A'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Juventus'ta sezon sonunda birden fazla oyuncuyla yollar ayrılabilir.

Ligde 5. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi için ilk 4 mücadelesi veriyor. 

Juventus'un sezonu ilk 4'te tamamlayaması halinde Şampiyonlar Ligi bileti alamayacak olmasından dolayı büyük bir gelir kaybına uğrayacağı ve yıldızlarıyla yollarını ayırabileceği iddia edildi.

Tuttomercato'da yer alan haberde Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda 100 milyon Euro'luk bir kayıp yaşayacağı ve önemli birkaç ismin takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Bu isimler arasında Kenan Yıldız'ın da olduğu ve milli futbolcunun bonservisi için beklentinin 70 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Manchester City'nin takibindeki Andrea Cambiaso'dan 50 milyon Euro gelir beklendiği aktarılırken Nico Gonzalez ve Douglas Luiz'in de ayrılabilecek isimler arasında olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca Dusan Vlahovic ve Juventus altyapısından yetişen Samuel Mbangula'nın da ayrılık için gündemdeki isimlerden olduğu belirtildi.


Etiketler: #juventus #Şampiyonlar Ligi #Kenan Yıldız

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