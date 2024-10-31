Thiago Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması: 'Takıma kalite katıyor'
Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, 2-2 biten Parma karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında konuşan Motta, "Kenan'ı Parma maçındaki gibi durumlarda rakibi açmak için uygun görüyorum" ifadelerini kullandı.
İtalya Serie A'da Juventus, sahasında ağırladığı Parma ile 2-2 berabere kaldı.
İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta, hafta sonunda Inter karşısında yedek bıraktığı ve sonradan oyuna dahil ettiği milli futbolcu Kenan Yıldız için Parma maçında yine aynı senaryoyu uyguladı.
Parma maçının ardından 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan Motta, "Weah, San Siro'da ve Parma karşısında iyi iş çıkardı ve gol attı. Kenan'ı Parma maçındaki gibi durumlarda rakibi açmak için uygun görüyorum. Kenan, takıma kalite katıyor, son pas ya da şutla aksiyonu sonlandırma özgürlüğüne sahip" ifadelerini kullandı.
KENAN YILDIZ İÇİN YENİ PLAN
İtalyan basını, Motta'nın bu açıklamasını, 42 yaşındaki teknik direktörün Kenan'ı artık yedek güç olarak kullanma planı olduğu şeklinde yorumladı.
Juventus'ta bu sezon 13 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Thiago Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
- Bronny James NBA'de bir ilki yaşadı!
- La Liga'daki ırkçılığın yeni hedefi Lamine Yamal!
- Ertuğrul Doğan: 'Uçurumun kenarından döndük'
- TFF 1. Lig ekibinde istifa kararı!
- Galatasaray'da Jelert harekatı!
- Ömer Faruk Yurtseven: 'Atina'da yaşam çok rahat'
- Şampiyon İstanbul’da belli oluyor
- Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı!
- Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- Atatürk'e hakaret etti!
- Kayyumdan ilk fotoğraf
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Polis engelledi, Özel yurttaşlara çağrı yaptı
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
- AKP'li Şamil Tayyar'dan yandaş medyaya tepki
- Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!
- Tepkili veliler şikâyet etti