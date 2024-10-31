Thiago Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması: 'Takıma kalite katıyor'

Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, 2-2 biten Parma karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında konuşan Motta, "Kenan'ı Parma maçındaki gibi durumlarda rakibi açmak için uygun görüyorum" ifadelerini kullandı.

Thiago Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması: 'Takıma kalite katıyor'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:49

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında ağırladığı Parma ile 2-2 berabere kaldı.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta, hafta sonunda Inter karşısında yedek bıraktığı ve sonradan oyuna dahil ettiği milli futbolcu Kenan Yıldız için Parma maçında yine aynı senaryoyu uyguladı.

Parma maçının ardından 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan Motta, "Weah, San Siro'da ve Parma karşısında iyi iş çıkardı ve gol attı. Kenan'ı Parma maçındaki gibi durumlarda rakibi açmak için uygun görüyorum. Kenan, takıma kalite katıyor, son pas ya da şutla aksiyonu sonlandırma özgürlüğüne sahip" ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ İÇİN YENİ PLAN

İtalyan basını, Motta'nın bu açıklamasını, 42 yaşındaki teknik direktörün Kenan'ı artık yedek güç olarak kullanma planı olduğu şeklinde yorumladı.

Juventus'ta bu sezon 13 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.


Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #Thiago Motta

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