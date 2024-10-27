Kenan Yıldız damga vurdu: İtalya'da 8 gollü müthiş maç!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ile 4-4 berabere kaldı.
Serie A'nın 9. haftasında oynanan Inter - Juventus maçı 4-4'lük bir gol şölenine sahne oldu.
Giuseppe Meazza'da oynanan maçta Inter'ın gollerini 15 ve 37. dakikada iki ayrı penaltıdan Piotr Zielinski, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.
KENAN YILDIZ JUVENTUS'U İPTEN ALDI
Juventus'un gollerini ise 20. dakikada Dusan Vlahovic, 26. dakikada Timothy Weah 71 ve 82. dakikalarda ise milli yıldızımız Kenan Yıldız attı.
Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdiğinde Juventus 4-2 gerideydi.
TARİHE GEÇTİ
Öte yandan Kenan Yıldız (19 yıl 176 gün), Inter ile Juventus arasındaki Serie A maçlarında bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu oldu.
Kenan, maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #hakan çalhanoğlu #inter
Spor Haberleri
- Edin Dzeko: 'Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi'
- Fenerbahçeli oyuncudan takım arkadaşına övgü!
- İrfan Can'ın röportajına sevimli engel!
- İngiltere'deki dev maçta kazanan çıkmadı!
- İtalya'da 8 gollü müthiş maç!
- Mourinho'dan derbi ve Trabzonspor açıklaması!
- Fatih Tekke'den ayrılık sinyali!
- Crystal Palace, Tottenham'ı tek golle yıktı!
- Manchester United uzatmalarda yıkıldı!
- Chelsea'nin iki maçlık hasreti sona erdi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'
- Sefalette ortaklaşıyorlar!