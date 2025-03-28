Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a: 'Sen kendini kim sanıyorsun!'
Juventus'un eski teknik direktörü Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'a antrenmanlarda oldukça sert davrandığı iddia edildi.
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus'ta geçtiğimiz günlerde teknik direktör değişikliği yaşanmıştı.
Thiago Motta ile yollarını ayıran İtalyan ekibinde göreve Igor Tudor getirildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; İtalyan gazeteci Sandro Sabatini, Motta ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Sabatini, Motta'nın antrenmanlarda Kenan Yıldız'a karşı oldukça sert çıkışları olduğunu ve bir noktadan sonra Kenan Yıldız'ı tamamen sildiğini belirtti.
İtalyan gazeteci, Motta'nın bir keresinde Kenan Yıldız'ı, "Sen kendini kim sanıyorsun! Sen, Messi değilsin" diyerek azarladığını ifade etti.
Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 41 maçta forma giydi ve 6 gol-4 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Kenan Yıldız #Thiago Motta #juventus
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