Thibaut Courtois'dan Arda Güler paylaşımı!
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, Arda Güler'in Gürcistan'a attığı harika gol sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.
Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu.
Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.
Courtois'nın bu paylaşımı birçok yorum ve beğeni aldı.
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