Thibaut Courtois'dan Arda Güler paylaşımı!

Yayınlanma: 18.06.2024 - 20:50

Güncelleme: 18.06.2024 - 20:50

A Milli Futbol Takımımız, F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Milli takımımızda Arda Güler Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu.

Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı.

Courtois'nın bu paylaşımı birçok yorum ve beğeni aldı.