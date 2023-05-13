Thierry Henry'den futbola 5 yeni kural önerisi

Yayınlanma: 13.05.2023 - 13:01

Güncelleme: 13.05.2023 - 13:34

Birleşik Krallık'taki taç giyme törenine atıfta bulunan televizyon sunucusu Kate Abdo'nun bir günlüğüne kral ilan ettiği eski futbolcu Thierry Henry, sahaya getirmek istediği yeni kurallarla dikkat çekti. Henry özellikle bu sezon Newcastle United ve Brentford gibi takımların ustalaştığı zaman kaybı gibi kötü anlardan kurtulmak istediğini söyledi.

Fransız yıldız şöyle devam etti:

"VAKİT GEÇİRMEYE ÇALIŞAN TAKIM..."

1- Bir takım zaman geçirmeye çalışırsa ragbide olduğu gibi rakip takıma kaleden 20-25 metre uzaktan bir serbest vuruş verilmeli. Sadece futbol oynayın bu benim kuralım...

2- Bir maçta 3 gol atan takımlar sonuçtan bağımsız olarak ekstra 1 puan almalı. Örneğin 5-3 biten Fulham Leicester maçında Fulham 4, Leicester 1 puan alacaktı.

Thierry Henry

"HAKEMLER BAZEN HİÇ DE KİBAR DEĞİL..."

3- Hakemler maçtan sonra basına konuşmalı ve sahadayken mikrofon takmalı. Ne dediklerini duymak istiyorum çünkü bazen o kadar kibar değiller, ben de bazen kibar değildim. Lütfen hatalarınızı veya ne kadar harika olduğunuzu açıklayabilir misiniz, biz size bazen ne kadar harika olduğunuzu veya insanların bize söylediği gibi ne kadar kötü olduğunuzu söylemek istiyoruz.

"OLMADAN HAKEMİN SAKLANMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Bu öneri, özellikle stüdyodaki diğer yorumcular Jamie Carragher ve Micah Richards'tan büyük bir 'evet' desteği aldı. Carragher bu öneriye şu soruyla karşılık verdi; "O zaman onlara daha fazla saygı duyar mısın?" Henry'nin cevabı oldukça netti: "Evet. 'Çünkü gördüğüm şey buydu. Bir hata yaptım' diyen birini anlayabilirim. Ve yoluma devam ederim. Beni rahatsız eden şey, hiçbir açıklama olmadığında, gidip saklanmalarıydı"

Henry kurallarına şöyle devam etti;

"SAKATLANAN OYUNCU GİRENE KADAR..."

4- Maç içinde yaşanacak bir sakatlık durumunda oyuncu saha dışında tedavisini gördüğü sırada yerine bir oyuncu dahil edilmeli. Bu sayede hem takımlar 10 kişi kalmaktan kurtulur hem de doktorlar acele değerlendirmelerde bulunmamış olur.

5-Oyuncular transfer olmadan önce takımlarda mutlaka denenebilmeli. Gezmeden ev almıyorsunuz. Sabah gidiyorsunuz, akşam gidiyorsunuz, gürültü duyuyorsunuz. Oraya uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını bilmeden getirilen çok sayıda oyuncu gördüm. Onun hakkında ne biliyorsun ya da geçmişini biliyor musun? Menajerler ve sportif direktörler transferlerde doğru değerlendirmelerde bulunmalı.

THIERRY HENRY'YE SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK DESTEK

Arsenal ile unutulmaz başarılara imza atan Henry'nin futbola getirmek istediği bu yeni düzenlemeler sosyal medyada da bolca övgü aldı. Özellikle hakemlerin maç sonu medyaya konuşması ve saha içinde mikrofon takması fikri en çok desteklenen konu oldu.