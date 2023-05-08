Manchester United, Premier Lig'de peş peşe 2. mağlubiyetini yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United, Manchester United'ı 1-0 yendi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:22
Manchester United, Premier Lig'de peş peşe 2. mağlubiyetini yaşadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Benrahma'nın 27. dakikada kaydettiği golle 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Bir maçı eksik Manchester United, art arda 2. maçını kaybetti ve 63 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

West Ham United ise 37 puanla 15. sırada yer aldı.


İngiltere Premier Lig manchester united

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