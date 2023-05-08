Manchester United, Premier Lig'de peş peşe 2. mağlubiyetini yaşadı
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında West Ham United, Manchester United'ı 1-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, Benrahma'nın 27. dakikada kaydettiği golle 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Bir maçı eksik Manchester United, art arda 2. maçını kaybetti ve 63 puanla 4. sıradaki yerini korudu.
West Ham United ise 37 puanla 15. sırada yer aldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım
- İmamoğlu'ndan emniyet müdürüne zor sorular
- 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'
- İmamoğlu'na Erzurum'da engel
- Yandaş yazar Fuat Uğur'dan skandal sözler
- AKP'li Birinci İmamoğlu için 'emri' verdi