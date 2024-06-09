Thomas Meunier, Belçika'nın aday kadrosundan çıkartıldı!

Thomas Meunier, sakatlığı nedeniyle Belçika Milli Takımı’nın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:46
Thomas Meunier, Belçika'nın aday kadrosundan çıkartıldı!
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Trabzonspor'un sağ beki Thomas Meunier, Belçika'nın Lüksemburg'u 3-0 yendiği maçında 16. dakikasında sakatlanarak yerini Maxim De Cuyper'e bıraktı.

Meunier'nin sakatlığı nedeniyle Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkartıldığı ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) forma giyemeyeceği belirtildi.


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