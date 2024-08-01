Lille'e transfer olmuştu: Meunier'den Fenerbahçe yorumu!
Lille'nin yeni transferi Thomas Meunier, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları için konuştu.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Lille'e imza atan Thomas Meunier, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynayacakları maçlar için konuşan Belçikalı futbolcu, "Yeni teknik direktörleri Jose Mourinho'dan da gördüğümüz gibi Fenerbahçe'nin imkanları çok fazla. Bazı iyi transferler yaptılar ve çok iyi bir kadroları var. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitirdiler. Bu yüzden kolay olmayacak ama biz de çok kaliteliyiz ve onları zorlayacağımızdan şüphem yok. Büyük bir motivasyon ve arzuyla oynayacağız" diye konuştu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos'ta Lille'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini rövanş karşılaşmasında 13 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Milli okçu Berra Elif Gökkır, ikinci tura yükseldi
- Meunier'den Fenerbahçe yorumu!
- Merve Vatan, Paris 2024'e veda etti
- TFF 2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
- Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!
- 'Görünüşümüz rahat olabilir ama...'
- Hatice Akbaş, Paris 2024'te yarı finalde!
- Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
- Eski Fenerbahçeliler tekrardan takım arkadaşı!
- Konyaspor, Fenerbahçe'den bir ismi daha transfer etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- En yüksek mevduat faizi veren banka belli oldu!
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Komşular o anları anlattı
- Busenaz Sürmeneli'nin rakibi için 'trans' tartışması!
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'
- Bedirhan Şener kimdir?
- İzmir'deki elektrik akımı faciasında flaş gelişme