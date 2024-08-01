Lille'e transfer olmuştu: Meunier'den Fenerbahçe yorumu!

Lille'nin yeni transferi Thomas Meunier, Fenerbahçe ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları için konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 21:32
Lille'e transfer olmuştu: Meunier'den Fenerbahçe yorumu!
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Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Lille'e imza atan Thomas Meunier, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynayacakları maçlar için konuşan Belçikalı futbolcu, "Yeni teknik direktörleri Jose Mourinho'dan da gördüğümüz gibi Fenerbahçe'nin imkanları çok fazla. Bazı iyi transferler yaptılar ve çok iyi bir kadroları var. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitirdiler. Bu yüzden kolay olmayacak ama biz de çok kaliteliyiz ve onları zorlayacağımızdan şüphem yok. Büyük bir motivasyon ve arzuyla oynayacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos'ta Lille'e konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini rövanş karşılaşmasında 13 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.


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