Thomas Müller, taraftarına galibiyet ile veda etti!
Bundesliga'da 33. hafta maçında şampiyon Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.
Bundesliga'da 33. hafta maçında şampiyon Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Bayern'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Harry Kane ve 90. dakikada Olise kaydetti.
Bayern Münih'de Thomas Müller, taraftarı önünde son maçına çıktı. Maçtan önce taraftarlar efsanelerine özel bir veda gerçekleştirdi.
Bu sonuç ile birlikte Bayern, puanını 79 yaptı. Mönchengladbach ise 45 puan ile 9. sırada yer aldı.
Ligin son haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'a konuk olacak. Mönchengladbach, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.
Etiketler: #Bundesliga #Bayern Münih #borussia mönchengladbach
Spor Haberleri
- G.Saray hedefi gördü
- Demir Ege'nin golleri yetmedi: Nacional, 3-0'dan döndü!
- Thomas Müller, taraftarına galibiyet ile veda etti!
- Aston Villa, 10 kişiyle galip geldi!
- Kerem Aktürkoğlu'nun golü galibiyete yetmedi!
- Metin Öztürk'ten Fenerbahçe maçı tepkisi!
- Okan Buruk hedefini açıkladı
- Fatih Tekke kötü haberi açıkladı!
- Serdal Adalı'dan seçim çağrısı!
- Juventus, Lazio karşında 90+6'da yıkıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- İş görüşmesine giden kadına, boks hocasından saldırı!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!
- Ölüm raporu isyan ettirdi!