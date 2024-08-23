Alman basını duyurdu: Fenerbahçe'den Bayern'in 2 yıldızına kanca!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman ve Leon Goretzka ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile iki yıldız için görüşme yaptığı, bir yıldız içinse transfer temaslarının devam ettiği belirtildi.
Bild'in Bayern Münih muhabiri Christian Falk'ın aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptı.
FENERBAHÇE'Yİ GERİ ÇEVİRDİ
PSG'nin Desire Doue transferi öncesi Fransız ekibinin gündeminde olan Kingsley Coman, kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istemediğini belirterek Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile Leon Goretzka görüşmelerinin devam ettiği ancak şu ana kadar transfere olumlu veya olumsuz nokta konmadığı kaydedildi. Sarı lacivertli ekibin, Leon Goretzka için transfer döneminin sonuna kadar takipte olacağı vurgulandı.
"GORETZKA İÇİN KÖTÜ KONUŞMADIK"
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Leon Goretzka ile ilgili asla kötü bir şey söylemedik. Bayern Münih için harika işler yaptı. Futbolda rekabetçi durumların olması normaldir. Biz sadece işlerin zorlaşabileceğini söyledik. Leon Goretzka, takımın bir parçası" açıklaması yapmıştı.
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