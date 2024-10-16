Thomas Tuchel tarihe geçti: Yeni adresi resmen belli oldu!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 12:12

Güncelleme: 16.10.2024 - 12:12

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini duyurdu.

Alman teknik direktör, 2025 yılından itibaren göreve başlayacak. Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Alman teknik direktör oldu. Tuchel de kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev yapacak.

TUCHEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Tuchel, anlaşmanın ardından, "İngiltere Milli Takımı'na liderlik etme onuru bana verildiği için çok gururluyum. Bu ülkedeki oyuna uzun zamandır kişisel bir bağ hissediyorum ve bana şimdiden inanılmaz anlar yaşattı. İngiltere'yi temsil etme şansına sahip olmak büyük bir ayrıcalık. Bu özel ve yetenekli oyuncu grubuyla çalışma fırsatı heyecan verici olacak" dedi.

Alman teknik direktör, "Teknik heyetim ile birlikte çok çalışarak İngiltere'nin başarılı olması ve taraftarların takımla gurur duyması için elimizden geleni yapacağız. Yolculuğumuza başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

İNGİLTERE PREMİER LİG'DE ÇALIŞMIŞTI

Geçen sezon Bayern Münih'i çalıştıran Thomas Tuchel, kariyerinde daha önce; Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi önemli ekiplerde görev yapmıştı.

İngiltere Milli Takımı'nda Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası'nın kazanılamamasının ardından görevinden ayrılmış ve göreve geçici olarak Lee Carsley gelmişti.

4 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

İngiltere Milli Takımı, bir sonraki milli arada kasım ayında Yunanistan ile deplasmanda, İrlanda Cumhuriyeti ile iç sahada karşılaşacak.