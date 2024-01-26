Thomas Tuchel'den Sacha Boey sorusuna cevap: 'Bugün sözleşme imzalayabileceğimizi...'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 14:54

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:03

Galatasaray'da Sacha Boey için sıcak saatler yaşanıyor.

Bayern Münih Teknik Direkötrü Thomas Tuchel, basın toplantısında Sacha Boey'in transferine ilişkin konuştu.

Boey ile ilgili gelen bir soruya Tuchel, "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum" dedi.