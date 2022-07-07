THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" ödülü ikinci kez Alper Yılmaz'ın oldu
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, üst üste ikinci kez THY EuroLeague Gianluigi Porelli Yılın Yöneticisi ödülüne layık görüldü.
Avrupa'nın bir numaralı basketbol turnuvası olan Turkish Airlines EuroLeague'i üst üste ikinci kez şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, yeni bir ödül daha kazandı.
Her yıl yapılan ve kulüp yönetiminin tüm yönlerinde mükemmellik taahhüdünü en iyi şekilde örnekleyen kişi ve kulübe verilen "Gianluigi Porelli Yılın Yöneticisi" ödülünün sahibi, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz oldu.
2005 yılından beri her yıl verilen ve Gomelskiy Yılın Coach'u ödülü ile birlikte EuroLeague'in en prestijli iki ödülünden biri olarak görülen "Gianluigi Porelli Yılın Yöneticisi" ödülü daha önce 2013 yılında da Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan'a verilmişti.
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