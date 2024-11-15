THY EuroLeague serisi devam ediyor! Fenerbahçe Beko, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor!
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 72-65 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 72-65 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 5'i üst üste olmak üzere organizasyonda 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise sahasında ilk, toplamda ise 4. yenilgisini yaşadı.
Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi takım 21-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koyarak rakibinin sadece 5 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe, soyunma odasına 43-26 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Zalgiris, taraftarının da desteğini arkasına alarak toparlandı. Litvanya temsilcisinin farkı azaltmasına rağmen son çeyreğe Fenerbahçe Beko'nun 52-47 üstünlüğüyle gidildi.
Dördüncü periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, son saniyelerde serbest atışlardan bulduğu kritik basketlerle karşılaşmayı 72-65 kazandı.
Sarı-lacivertli takımda 18 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis ile 17 sayı üreten Marko Guduric, galibiyette önemli rol oynadı.
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