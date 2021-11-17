THY Euroleague'de Anadolu Efes Olimpiakos'u 88-69 mağlup etti
Anadolu Efes, THY Euroleague 10. hafta maçında İstanbul'da misafir ettiği Olimpiakos'u 88-69 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuç ile Avrupa'da bu sezon ilk kez art arda iki galibiyet almış oldu.
Anadolu Efes, THY Euroleague 10. hafta maçında Olimpiakos'u 88-69 mağlup etti.
İlk çeyreğin dengeli geçtiği mücadelede ilk çeyrek 25-23 Olimpiakos üstünlüğü ile geçilirken, devreye 44-44 eşitlikle girildi.
Moerman'ın önderliğinde geçilen 3.çeyreğin sonunda son periyota 68-66'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile gidildi.
Maçın son çeyreğine etkili başlayan Anadolu Efes, 11-0'lık seri ortaya koyan Efes, maçı 88-69 kazandı.
Efes, 9. hafta karşılaşmasında karşılaşmasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 27 sayı farkla yenmişti.
Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois 29, Vasilije Micic 19, Shane Larkin 10 sayıyla oynarken, Olimpiakos'ta ise Sasha Vezenkov 17, Moustapha Fall 15 sayı kaydetti.
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