THY EuroLeague'de ayın MVP'si Luca Vildoza oldu
THY EuroLeague'de Kızılyıldız takımının Arjantinli basketbolcusu Luca Vildoza, ayın en değerli oyuncusu (MVP) ilan edildi.
Kızılyıldız'ın Arjantinli basketbolcusu Luca Vildoza, THY EuroLeague'de aralık ayının en değerli oyuncusu seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17,7 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Luca Vildoza (solda)
2 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK
Vildoza, takımının 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı aralık ayında 15,8 sayı, 4,7 asist ve 2,2 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
30 Aralık'taki Barcelona karşılaşmasının ilk çeyreğinde sakatlanan Vildoza'nın, parkelerden en az 2 hafta uzak kalması bekleniyor.
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