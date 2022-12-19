THY EuroLeague'de Final Four şehirleri belli oldu
THY EuroLeague yönetimi, 2022-2023 Final-Four organizasyonunun 19-21 Mayıs tarihleri arasında Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenleneceğini açıkladı.
EuroLeague'de Final Four organizasyonuna ev sahipliği yapacak şehir belli oldu.
Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Final Four'a Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena ev sahipliği yapacak.
Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, "Organizasyona ev sahipliği yapan şehirler listesinde Kaunas'ı görmekten mutluluk duyuyoruz. Kaunas şehrine ve Zalgiris Kaunas'a Final Four'a ev sahipliği yapma konusundaki bağlılıkları ve ilgileri için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte şüphesiz tüm hayranlarımıza unutulmaz bir anı daha yaşatacağız" diye konuştu.
2024 FINAL FOUR DA BELLİ OLDU
Öte yandan EuroLeague yönetimi, 2023-2024 sezonunda ise Final Four organizasyonunun Almanya'nın Berlin şehrindeki Mercedes-Benz Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini belirtti.
Video Haberler
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!
- 'Demokrasiyi zehirliyorlar'
- İşte AKP'nin İBB hesabı
- Cumhur İttifakı'na şok üstüne şok: Ne yaptılarsa olmadı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan...
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- İmamoğlu açıklaması: İstinaf ve Yargıtay onadığı anda...
- Özlem Yıldız'dan 'Mehmet Ali Erbil' itirafı
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama