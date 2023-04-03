THY EuroLeague'de ayın oyuncusu Wade Baldwin oldu
THY EuroLeague'de ayın en iyi oyuncusu (MVP) İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin seçildi.
Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Wade Baldwin
KARİYERİNDE BİR İLK
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20,3 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Baldwin, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Baldwin, takımının 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladığı mart ayında 18,7 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.
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