THY EuroLeague'de ayın oyuncusu Wade Baldwin oldu

THY EuroLeague'de ayın en iyi oyuncusu (MVP) İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin seçildi.

AA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:07
THY EuroLeague'de ayın oyuncusu Wade Baldwin oldu
Abone Ol google-news

Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Wade Baldwin

KARİYERİNDE BİR İLK

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20,3 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Baldwin, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Baldwin, takımının 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladığı mart ayında 18,7 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.


Wade Baldwin Maccabi Playtika thy euroleague MVP

İlgili Haberler

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup seçildi

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup seçildi
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nin ev sahibi Çekya'nın başkenti Prag oldu

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nin ev sahibi Çekya'nın başkenti Prag oldu
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dzanan Musa

THY Euroleague'de haftanın MVP'si Dzanan Musa

En Çok Okunan Haberler