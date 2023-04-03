THY EuroLeague'de ayın oyuncusu Wade Baldwin oldu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 22:07

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 22:07

Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY EuroLeague'de mart ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Wade Baldwin

KARİYERİNDE BİR İLK

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20,3 verimlilik puanı ortalaması yakalayan 27 yaşındaki Baldwin, kariyerinde ilk kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Baldwin, takımının 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladığı mart ayında 18,7 sayı ve 5 asist ortalamalarıyla oynadı.