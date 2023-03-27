EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nin ev sahibi Çekya'nın başkenti Prag oldu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 18:05

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 18:05

Türkiye’den ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Fenerbahçe Alagöz Holding’in de yer alacağı EuroLeague Kadınlar 2023’ün Dörtlü Finali 14-16 Nisan tarihleri arasında Çekya’nın başkenti Prag’daki Kralovka Arena'da yapılacak. Etkinliğe ev sahipliği yapacak ZVVZ USK Prag turnuvayı daha önce tek kazanmış olan tek takım olurken Fenerbahçe Alagöz Holding geçen sene ikinci sırayı almıştı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Beretta Famila Schio takımları ise Dörtlü Final’de ilk kez yer alacak.

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali’nde 14 Nisan Cuma günü Fenerbahçe ile Schio, ZVVZ USK Prag ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında yarı final karşılaşmaları oynanacak. Final ve 3’üncülük maçı ise 16 Nisan Pazar günü oynanacak. Maçların başlama saatleri daha sonra açıklanacak.