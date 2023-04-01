THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup seçildi

THY EuroLeague'in 32. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un ABD'li basketbolcusu Thomas Walkup oldu.

AA
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 16:35
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup seçildi
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Yunanistan ekibi Olympiakos'un ABD'li basketbolcusu Thomas Walkup, THY EuroLeague'de haftanın MVP'si seçildi.

Thomas Walkup

YUNAN DERBİSİNDE "DOUBLE-DOUBLE" YAPTI

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un Panathinaikos'u 81-73 yendiği maçta 32 verimlilik puanına ulaşan Walkup, 32. haftanın MVP'si unvanını kazandı.

Walkup, karşılaşmayı 11 sayı, 7 ribaunt, 13 asist ve 4 top çalmayla tamamladı.


Thomas Walkup Olympiakos thy euroleague MVP

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