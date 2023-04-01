THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Thomas Walkup seçildi
THY EuroLeague'in 32. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un ABD'li basketbolcusu Thomas Walkup oldu.
Yunanistan ekibi Olympiakos'un ABD'li basketbolcusu Thomas Walkup, THY EuroLeague'de haftanın MVP'si seçildi.
Thomas Walkup
YUNAN DERBİSİNDE "DOUBLE-DOUBLE" YAPTI
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un Panathinaikos'u 81-73 yendiği maçta 32 verimlilik puanına ulaşan Walkup, 32. haftanın MVP'si unvanını kazandı.
Walkup, karşılaşmayı 11 sayı, 7 ribaunt, 13 asist ve 4 top çalmayla tamamladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Demirtaş'tan geçmiş olsun mesajı