THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi ALBA Berlin

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, perşembe günü deplasmanda Alman ekip ALBA Berlin ile mücadele edecek.

AA
07 Aralık 2022 Çarşamba, 11:49
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi ALBA Berlin
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Basketbol THY EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ZİRVEDE

Ligde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, zirvede yer alıyor.

İlk 3 hafta galip geldikten sonra art arda 8 maç kaybeden ALBA Berlin ise 16. sırada bulunuyor.


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