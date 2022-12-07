THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun rakibi ALBA Berlin
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, perşembe günü deplasmanda Alman ekip ALBA Berlin ile mücadele edecek.
Basketbol THY EuroLeague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.
Mercedes-Benz Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO ZİRVEDE
Ligde 11 haftada 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, zirvede yer alıyor.
İlk 3 hafta galip geldikten sonra art arda 8 maç kaybeden ALBA Berlin ise 16. sırada bulunuyor.
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