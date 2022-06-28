Tiémoué Bakayoko kimdir? Tiémoué Bakayoko aslen nereli? Tiémoué Bakayoko kç yaşında? Tiémoué Bakayoko hangi takımlarda forma giydi?
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yabancı oyuncu konusunda atağa başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 6 numara için aradığı ismi buldu: Tiémoué Bakayoko. Peki, Tiémoué Bakayoko kimdir? Tiémoué Bakayoko aslen nereli? Tiémoué Bakayoko kç yaşında? Tiémoué Bakayoko hangi takımlarda forma giydi?
Sarı-kırmızılılar, İngilizler'in son 4 sezondur kiralık olarak gönderdiği Tiémoué Bakayoko'nun 6 numara pozisyonu için ideal olduğunu düşünüyor. Galatasaray'ın bu hafta içerisinde de yabancı oyuncu transferinde atağa kalkması bekleniyor. Peki, Tiémoué Bakayoko kimdir? Tiémoué Bakayoko aslen nereli? Tiémoué Bakayoko kç yaşında? Tiémoué Bakayoko hangi takımlarda forma giydi?
Tiémoué Bakayoko, 17 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelen orta saha pozisyonunda görev yapan Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcudur. Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Rennes B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Rennes, Monaco, Chelsea, Milan, Monaco, Napoli ve Milan takımlarında forma giydi.
Fransa Milli Takımı'nda 1 kez forma giymiştir. Milan'da oynayan Tiemoué Bakayoko'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Rennes alt yapısında futbola başlayan Tiemoué Bakayoko, Monaco, Chelsea, Milan ve Napoli gibi takımlarda da forma giydi.
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