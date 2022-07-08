Tiemoue Bakayoko'nun Fenerbahçe'ye önerildiği iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe orta sahaya 6 numara transferi yapmak istiyor. İddiaya göre,sarı-lacivertli kulübe Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko önerildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda orta sahaya 6 numara transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko önerildi.
MILAN GÖNDERMEK İSTİYOR
Bonservisi İngiliz devi Chelsea'de bulunan 27 yaşındaki Fransız orta saha, geçen sezon 2 yıllığına İtalya'nın köklü kulübü Milan'a kiralanmıştı. Bakayoko, geride kalan sezon Milan'la Serie A şampiyonluğu yaşamasına rağmen pek forma şansı bulamadı. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan da bu sezon kadroda düşünmediği ve gelecek sezon 17 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu olan Fransız orta sahayı göndermek istiyor. Chelsea ise futbolcunun takıma geri dönüşüne sıcak bakmıyor. Milan cephesi orta saha arayışındaki Fenerbahçe'ye bu oyuncuyu önerdi.
ARAO BİTMEZSE GÖRÜŞME
Listenin en başındaki William Carvalho'da istediği ilerlemeyi katedemeyen sarı-lacivertliler, Jesus'un Flamengo'daki eski öğrencisi Willian Arao'ya yönelmişti. Arao transferi için Brezilya kulübüyle pazarlıklarına devam eden Fenerbahçe, bu oyuncunun transferini bitiremezse Bakayoko için hem Milan hem de Chelsea'yla görüşme yapabilir.
CHELSEA'YE 40 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Monaco'da yıldızını parlatan Bakayoko, 2017 yılında Chelsea'ye 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu. İngiltere'de bir sezon geçirdikten sonra sırasıyla Milan, Monaco ve Napoli'de kiralık oynayan Fransız orta saha geçen sezon başında Milan'a 2 yıllığına zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.
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