Fenerbahçe'nin gündeminde Sörloth var
Fenerbahçe, forvet transferi için gündeminde Sörloth var. Norveçli oyuncunun transferi için Leipzig’e teklif yapılacak.
Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçına kısa süre kala hâlâ forvet transferi yapmayan Fenerbahçe’nin bu mevki için gündeminin ilk sırasındaki isim Alexander Sörloth.
Norveçli forvetin kulübü Leipzig, 8 milyon Avro bonservise kadar düşmüş durumda. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki golcüyü bu sezon kiralayıp sonrasında zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı teklifi, Leipzig’e iletmeye hazırlanıyor. Önerinin içinde verilecek bonservise ilave sonraki satıştan pay da olacağı kaydedildi. Sörloth’un 2.5 milyon Avro seviyesinde yıllık ücret talebinin olduğu öğrenildi. Hem başkan Ali Koç’un hem de teknik direktör Jorge Jesus’un, Sörloth transferinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.
SOLA İKİNCİ ADAY GIUSEPPE PEZZELLA
Sol bek transferi yapmak isteyen F.Bahçe, Sao Paulo’nun 21 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Welington’un ardından bir ismi daha listesine aldı. Sarı-Lacivertliler, Parma forması giyen 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için İtalyan kulübüyle temas halinde.
Instagram kapandı ama Fenerbahçe Kulübü’nün sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki resmi hesabı, dün birkaç kez nedeni bilinmeyen şekilde kapandı. Kulüp yetkililerinin yaptığı çalışma sonrası hesap yeniden açıldı.
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