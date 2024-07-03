Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz yanıtı: 'Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:58

Güncelleme: 03.07.2024 - 11:58

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz..." açıklamasına yanıt veren Trabzonspor, şu ifadeleri kullandı;

"Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!"

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde: