Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz yanıtı: 'Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin'
Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz'a ilişkin bir paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin" ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz..." açıklamasına yanıt veren Trabzonspor, şu ifadeleri kullandı;
"Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!"
Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde:
KUPAMIZ ORADA OLDUKÇA YÜZÜNÜZ GÜLMESİN!— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2024
2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor! https://t.co/WdlpHi4eKi pic.twitter.com/94cg5LfSDe
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