Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz yanıtı: 'Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin'

Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz'a ilişkin bir paylaşım yaptı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz yanıtı: 'Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin'
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Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz..." açıklamasına yanıt veren Trabzonspor, şu ifadeleri kullandı;

"Kupamız orada durdukça yüzünüz gülmesin! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor!"

Trabzonspor'un paylaşımı şu şekilde:


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