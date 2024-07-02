Southampton'ın talebine takılmıştı: Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:22

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:22

Trabzonspor'un 2023-24 sezonu için 1.5 milyon Euro karşılığında kiraladığı Paul Onuachu, Karadeniz devinde gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.

Paul Onuachu'nun bonservisini almak isteyen Trabzonspor, Southampton'ın 15 milyon Euro'luk talebine takılmıştı.

SOUTHAMPTON'IN İNADI KIRILDI

TRT Spor'un aktardığı habere göre Southampton'ın Onuachu konusunda inadı kırıldı.

İngiliz ekibinin tavrının değişmesinde Nijeryalı golcünün Trabzonspor'da oynama isteğinin etkili olduğu vurgulandı.

21 MAÇTA 19 GOLE KATKI

Southampton ile Paul Onuachu için pazarlık masasına oturan bordo-mavililerin; bonservisini alma, satın alma opsiyonlu kiralama ve Göztepe'ye oyuncu verme gibi birçok formülü gündeme getirdiği aktarıldı.

30 yaşındaki Onuachu, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 12 maç kaçırsa da çıktığı 21 müsabakada 15 gol, 4 asistlik skor katkısı vermişti.

18 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Southampton, Paul Onuachu'yu 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Genk'ten 18 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Nijeryalı golcünün İngiliz ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.