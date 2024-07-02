Trabzonspor izin vermemişti: Trezeguet'den milli takım hamlesi!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:53

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:53

Trabzonspor'un, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.

TRABZONSPOR İZİN VERMEMİŞTİ

Kulüp bu konuda gerekli resmi uyarıları yaparken, oyuncunun herhangi bir sorun yaşamaması için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği öğrenildi.