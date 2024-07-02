Trabzonspor izin vermemişti: Trezeguet'den milli takım hamlesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 29 yaşındaki Mısırlı oyuncusu Trezeguet'nin, kulübün izni olmadan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmek üzere milli takım kampına katıldığı kaydedildi.
Trabzonspor'un, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.
TRABZONSPOR İZİN VERMEMİŞTİ
Kulüp bu konuda gerekli resmi uyarıları yaparken, oyuncunun herhangi bir sorun yaşamaması için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği öğrenildi.
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