TIR'ların yağmalandığı iddiasına Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş'tan yanıt

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:05

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:51

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen yurttaşlarımız için Ülker Stadı'nda toplanan 750 kolilik yardım malzemelerini taşıyan Fenerium TIR'ının Kahramanmaraş/Pazarcık'a doğru yola çıkarıldığını açıkladı.

Yardım TIR'ının yola çıkmasıyla birlikte sosyal medyada bu TIR'ların yağmalandığı haberleri paylaşıldı. Birçok sosyal medya hesabı, paylaştıkları görüntülerde kolilerin boşaltıldığını ve içlerine anlamsız nesnelerin koyulduğunu belirtti.

Can Gebetaş

"YAĞMALAMA HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş, iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor canlı yayınına katılarak, yağmalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Gebetaş, "Stadyumdan yola çıkarak deprem bölgesine gönderdiğimiz TIR'ların yağmalandığına yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" ifadelerine yer verdi.