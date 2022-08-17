Toby Alderweireld: 'Türkiye'den teklif aldım'
Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Royal Antwerp'in deneyimli savunmacısı Alderweireld, daha önce Türkiye'den teklif aldığını açıkladı.
EFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Belçika ekibi Antwerp'in deneyimli futbolcusu Toby Alderweireld açıklamalarda bulundu.
Gruplara kalmak için zor bir maça çıkacaklarının altını çizen tecrübeli futbolcu Toby Alderweireld, "Grup için çok zor bir eşleşme oldu. Başakşehir iyi bir takım. Yarın en üst düzey performansımızı sergilemeliyiz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için sahaya çıkacağız." dedi.
Alderweireld, "Türkiye'den daha önce transfer teklifi aldınız mı?" sorusuna ise, "Evet Türk takımlarından transfer teklifi aldım. Bazen kariyerinizde kararları tek başınıza veremiyorsunuz. Şu ana kadar inanılmaz kulüplerde oynadım. Ailem çok mutluydu. Türkiye'de oynayamadım ama yarın oynayacağım. Bu benim için ayrı bir motivasyon. Hem takımım için hem de kendimi göstermek için iyi bir motivasyon sebebi." ifadelerini kullandı.
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