TOFAŞ evinde Porto'ya mağlup oldu

Basketbol FIBA Erkekler EuroCup ikinci tur K Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'ya 90-82 mağlup oldu.

TOFAŞ evinde Porto'ya mağlup oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 23:50

Basketbol FIBA Erkekler EuroCup ikinci tur K Grubu 5. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Portekiz ekibi Porto'ya 90-82 mağlup oldu.

Bu sonuçla TOFAŞ, grupta 2'nci mağlubiyetini yaşadı. Porto ise 2'nci galibiyetini aldı.

Salon: TOFAŞ

TOFAŞ: Reed 17, Perez 15, Yiğitcan Saybir 10, Trifunovic 7, Tolga Geçim 3, Berk Demir, Gauzin 6, Pasecniks 4, O'Brien 2, Bankston 18

Porto: Marble 21, Ferreira, Guerreio, Delgado 6, Querioz 4, Washpun 25, Omlid 9, Silva, Williams 9, Douhlas 16

1. Periyot: 20-25

Devre: 49-45

3. Periyot: 60-70


Etiketler: #Tofaş #porto #EuroCup
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