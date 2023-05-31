Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Orhun Ene'nin takımı Tofaş ile karşılaşacak.
TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko kendi evinde oynadığı ilk maçı 93-78 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Neler konuşuldu?
- Eğlence masasında kız çocuğunu oynattılar!
- Dolar durdurulamıyor! Tarihi rekor
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'HDP' analizi