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Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Tofaş ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:27
Tofaş - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, deplasmanda Orhun Ene'nin takımı Tofaş ile karşılaşacak.

TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

TOFAŞ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko kendi evinde oynadığı ilk maçı 93-78 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.


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