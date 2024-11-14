TOFAŞ, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda lider olarak ikinci turda!
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya temsilcisi Basketball Lowen'i deplasmanda 97-92 mağlup etti.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Almanya temsilcisi Basketball Lowen'i deplasmanda 97-92 yendi.
Braunschweig kentindeki Volkswagen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde rakibine 24-21 üstünlük kuran TOFAŞ, soyunma odasına ise 53-43 önde gitti.
Üçüncü periyot sonunda farkı 11 sayıya (66-77) çıkaran Bursa ekibi, mücadeleyi 97-92 kazandı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği TOFAŞ'ta 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve 4 top çalmayla oynayan Reed öne çıktı.
Grup lideri olarak 2. tura yükselmeyi daha önce garantileyen TOFAŞ, 6'da 6 yaptı. Basketball Lowen ise grubu 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 2. sırada tamamladı.
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