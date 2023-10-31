TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde kayıp!
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında kendi evinde ağırladığı Bertram Yachts Derthona'ya 88-80 mağlup oldu.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçında TOFAŞ, evinde İtalya'nın Bertram Yachts Derthona takımına 88-80 yenildi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Boris Krejic, Andris Aunkrogers, Ventsislav Velikov
TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Winston 19, Prewitt 11, Homesley 8, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 4, Maye 5, Sakic 10, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum
Bertram Yachts Derthona: Zerini, Dowe 4, Candi 8, Tavamelli 4, Strautins 3, Baldasso 16, Daum 15, Obasohan 8, Weems 10, Thomas 9, Radosevic 11
1.Periyot: 16-21
Devre: 47-43
3.Periyot: 60-68
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