TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde kayıp!

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci hafta maçında kendi evinde ağırladığı Bertram Yachts Derthona'ya 88-80 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 23:02
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde evinde kayıp!
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçında TOFAŞ, evinde İtalya'nın Bertram Yachts Derthona takımına 88-80 yenildi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Boris Krejic, Andris Aunkrogers, Ventsislav Velikov

TOFAŞ: Özgür Cengiz 2, Winston 19, Prewitt 11, Homesley 8, Tolga Geçim 3, Ege Demir 2, O'Brien 4, Maye 5, Sakic 10, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum

Bertram Yachts Derthona: Zerini, Dowe 4, Candi 8, Tavamelli 4, Strautins 3, Baldasso 16, Daum 15, Obasohan 8, Weems 10, Thomas 9, Radosevic 11

1.Periyot: 16-21

Devre: 47-43

3.Periyot: 60-68


Tofaş Bertram Yachts Derthona FIBA Şampiyonlar Ligi

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