21 yıl sonra Tofaş Doğan'a geri döndük

27 Ağustos 2023 Pazar

Bu hafta yeni otomobiller içinde henüz Türkiye'de olmayan bir marka heyecan yarattı. Eylülde Türkiye'ye geleceği iddia edilen markanın ilk getireceği öne sürülen modelin en çarpıcı özelliği ise ne konforu ne de performansı! Bu modelin öne çıkan özelliği maalesef ki tahmin edileceği üzere fiyatı.

Bu yılın ilk yarısında Avrupa'da en çok satılan araba bir elektrikli olan Tesla Model Y oldu. Bu otomobilin en dikkat çeken yanı otonom sürüş kabiliyeti. Model Y sizin yerinize gazı, freni ve direksiyonu kontrol ediyor yapay zeka güvenli bir sürüşe imkân tanıyor. Model Y'nin Türkiye başlangıç fiyatı 2 milyon 322 bin lira. Dünyada 2022 yılının en çok satılan araba modeli ise Toyota Rav4'tü. Toyota'nın bu otomobili ise geniş iç hacmi ve dayanıklı yapısı ile öne çıkan 4x4 bir SUV. Rav4'ün Türkiye başlangıç fiyatı ise 2 milyon 821 bin lira.

OTOMOBİL ALACAKLARA MÜJDE!

Peki yerel basında müjde diye duyurulan, ülkemizde otomobil alacakları heyecanlandıran, eylülde Türkiye'de satışa sunulması düşünülen model hangi özellikleri taşıyor?

Haberlerde bu modelin manuel vitese sahip olduğu 1.2 litrelik atmosferik motora yer verdiği ve fiyatının 390 bin liradan başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.

Böyle bir fiyata sahip bir otomobili Tesla Model Y ya da Toyota Rav4 ile kıyaslamak akıl kârı değil ancak ülkemizde satış rekorları kırması beklenmesi düşündürücü!

Bugün hatta birkaç yıl öncesi de dahil Mercedes, BMW gibi otomobilin öncü firmaları manuel şanzımana ve atmosferik motora yer vermeyi bıraktı.

Şu anda premium markalar sınırlı sayıda spor modellerinde manuel şanzımana yer verirken, atmosferik motora sahip araçları yok.

Atmosferik motor ilk olarak 1997 yılında kabul edilen ''downsizing'' akımı ile yerini turbo beslemeli motorlara bıraktı. Turbo sayesinde çok daha küçük motorlar artık yüksek güce erişebiliyor.

Bu sayede turbo beslemeli motorlar atmosferik motorlara oranla hem hafif yapısı hem de yüksek verimliliği ile daha performanslı ve daha az yakıt tüketir nitelikte oldu.

Bazı Japon firmalarsa az arıza çıkardıkları için atmosferik motorlara hâlâ yer veriyor. Ancak burada da trend hibrite yönelmiş durumda.

EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ?

Halkın 2020 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla, sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa bu olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez'' sözleri ile beklediği TOGG, 1 milyon 227 bin liradan başlayan fiyatları ile hayal oldu. 2023'te Ay'a sert iniş yapmayı beklerken, insanlar artık 20 yıl öncesinin teknolojisini kullanan, alınabilecek en ucuz otomobil ne diye aramaya koyuldu.

Bundan 21 yıl önce üretimine son verilen Tofaş'ın kuş serisinden Doğan 1.6 ie hiçbir değişikliğe uğramadan tekrar üretilse şu anda Türkiye'de en çok satılan otomobil olur. Tesadüfe bakın AKP'nin iktidara geldiği yıl da 2002.

Acaba halk ekonomik olarak 21 yılda bir arpa boyu yol gidemedi mi?

Yorumu yine size bırakıyorum...