TOFAŞ İspanya deplasmanında kayıp!

12.11.2025 10:05:00
AA
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda karşılaştığı La Laguna Tenerife'ye 80-70 mağlup oldu.

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında İspanya ekibi La Laguna Tenerife'ye konuk oldu. 

Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleyi Tenerife, 80-70 kazandı.

Bu sonuçla birliket Tofaş, gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Tenerife ise 4'de 4 yaptı.

Salon: Santiago Martin Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yann Vezo Davidson (Madagaskar)

La Laguna Tenerife: Huertas 6, Sastre 11, Giedraitis 17, Guerra 12, Doornekamp 6, Kostadinov, Fernandez 4, Van Beck, Fitipaldo 17, Scrubb, Shermadini 5, Alderete 2

TOFAŞ: Perez 16, Besson 17, Furkan Korkmaz 3, Yiğitcan Saybir 7, Blazevic 10, Whaley 2, Tolga Geçim, Kidd 8, Lewis 7, Thomasson

1. Periyot: 18-22

Devre: 39-38

3. Periyot: 59-48

İlgili Konular: #FIBA Şampiyonlar Ligi #Tofaş #La Laguna Tenerife

